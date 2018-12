Определилась победительница в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону

Итальянская спортсменка в упорной борьбе на 0,6 секунды опередила финку Кайсу Мкарайнен, которая финишировала второй. Третьей с отставанием 24,4 секунды стала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт.

Украинки выступили крайне неудачно, набрав наименьшее количество баллов за последние 6 лет. В спринте украинские биатлонистки набрали 286 баллов в общий зачет Кубка наций. Шесть лет назад в спринтерской гонке в Контиолахти сборная Украины набрала 269 баллов.

Your Top 3 of the women's sprint in #HOC18 ????



???????????? Dorothea Wierer - @Fisiofficial

???????????? @kmakarainen - @BiathlonFI

???????????? Ekaterina Yurlova-Percht - @russianbiathlon



