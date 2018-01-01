Определилась победительница в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону Сегодня, 17:33 68 Цей матеріал також доступний українською Доротея Вирер завоевала первое золото в Хохфильцене Доротея Вирер via Instagram

Победительницей в спринтерской гонке среди женщин на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стала итальянка Доротея Вирер.

Итальянская спортсменка в упорной борьбе на 0,6 секунды опередила финку Кайсу Мкарайнен, которая финишировала второй. Третьей с отставанием 24,4 секунды стала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт.

Украинки выступили крайне неудачно, набрав наименьшее количество баллов за последние 6 лет. В спринте украинские биатлонистки набрали 286 баллов в общий зачет Кубка наций. Шесть лет назад в спринтерской гонке в Контиолахти сборная Украины набрала 269 баллов.

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В сегодняшней гонке среди украинок лучшей стала Елена Пидгрушная, которая финишировала 27-й. Вита и Валентина Семеренко, заняли 53-е и 57-е места соответственно и сумели квалифицироваться в гонку преследования. Ольга Абрамова стала 62-й, а Анастасия Меркушина показала только 68-й результат.

На первом этапе Кубка мира в Поклюке в спринтерской гонке победила Кайса Макарайнен, а Доротея Вирер заняла второе место.