Определилась победительница в гонке преследования на Кубке мира по биатлону

Кайса Макарайнен, несмотря на три промаха в стрельбе, пришла к финишу первой с результатом 30 минут и 53,1 секунды. Словачка Паулина Фиалкова проиграла Макарайнен 1,5 секунды. Третьей с отставанием 2,8 секунды финишировала итальянка Доротея Вирер, которая накануне победила в спринтерской гонке.

