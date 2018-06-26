26 июня 2018, вторник

Один из самых титулованных клубов НБА представил украинского баскетболиста

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Святослав Михайлюк выбрал игровой номер в Лейкерс
Фото: LA Lakers via Twitter

Святослав Михайлюк выбрал игровой номер в Лейкерс

16-кратный чемпион НБА Лос-Анджелес Лейкерс представил украинского защитника Святослава Михайлюка.

Как сообщает Twitter клуба, 21-летний новичок будет выступать в Лейкерс под 19-м номером. Завтра, 27 июня, состоится еще одна официальная презентация Михайлюка, на которой, скорее всего, он впервые пообщается с прессой после подписания контракта.

Фото - LA Lakers via Twitter

Лейкерс является вторым клубом в истории НБА по количеству чемпионских титулов. Больше побед имеет только Бостон (17).

На прошлой неделе украинские защитники Иссуф Санон и Святослав Михайлюк были выбраны на драфте командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтоном и Лос-Анджелес Лейкерс соответственно.

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