Нурмагомедову официально запретили драться с Мейвезером по правилам бокса

Хабиб Нурмагомедов может встретиться с Флойдом Мейвезером только в октагоне

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался против проведения боя между чемпионом своей организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером по боксерским правилам.

Об этом функционер сообщил в интервью TMZ. Уайт не против проведения этого поединке в октагоне, но в боксерском ринге запрещает Нурмагомедову встречаться с Мейвезером.

"Слушайте, если Мэйвезер хочет драться с Хабибом, пусть приходит в UFC и дерется здесь. Мы не будем с ним боксировать. Мы сделали это однажды – на этом все кончено. Если Флойд хочет драться, пусть приходит. И он получит настоящий бой", - сказал Уайт.

В начале октября Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру, американец его принял. Позже американец сообщил, что намерен драться с россиянином только по правилам бокса и только в Лас-Вегасе. Позже Уайт опроверг наличие переговоров по поводу будущего боя между бойцами.

Недавно 41-летний американец сказал, что намерен провести реванш против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после боя против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов считает, что перед боем с Мейвезером команду россиянина нужно усилить несколькими бывшими и нынешними боксерами, в том числе Василием Ломаченко и Майком Тайсоном.