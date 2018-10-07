07 октября 2018, воскресенье

Нурмагомедов вместе с секундантом атаковали Макгрегора и его спарринг-партнера после боя - видео

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Нурмагомедов напал на спарринг-партнера Макгрегора сразу после боя
Фото: Zuffa LLC

Нурмагомедов напал на спарринг-партнера Макгрегора сразу после боя

После победы российского бойца Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC в легком весе на арене в Лас-Вегасе произошли массовые беспорядки.

Сразу после окончания поединка дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился в первых рядах. В этот же момент в клетку забежал секундант Нурмагомедова и боец UFC Зубайра Тухугов и напал сзади на поверженного Макгрегора.

Когда охране удалось остановить беспорядки, Макгрегора увели с октагона без объявления победителя. Спустя некоторое время, после разговора с главой UFC Даной Уайтом, Нурмагомедов также ушел, не получив пояс. Объявление победителя состоялось уже без участия бойцов.

Позже стало известно, что из-за беспорядков после боя были задержаны три представителя команды Нурмагомедова, среди которых менеджер дагестанца Ризван Магомедов. 

Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона мира в легком весе UFC в рамках турнира UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе.

НВ

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