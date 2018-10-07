Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом - видео

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона мира в легком весе UFC в рамках турнира UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе.

Россиянин одержал досрочную победу в четвертом раунде благодаря удушающему приему - Макгрегор сдался.

В первых двух раундах Нурмагомедов также владел подавляющим преимуществом благодаря тому, что смог переводить бой в партер.

Для Хабиба эта победа стала 11-й в рамках UFC и 27-й в карьере. Россиянин до сих пор не потерпел ни одного поражения в своей карьере. Макгрегор потерпел второе поражение в рамках UFC.

Нурмагомедов является единственным бойцом UFC, который не имеет ни одного поражения при 100-процентом количестве побед среди бойцов, которые провели не менее десяти боев под эгидой промоушена.

Накануне в Лас-Вегасе на церемонии взвешивания перед сегодняшним поединком между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым Макгрегор во время дуэли взглядов ударил соперника по руке и замахнулся на него ногой.

НВ