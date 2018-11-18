Немецкая гонщица попала в жуткую аварию во время заезда и получила серьезные травмы - видео

Немецкая гонщица Формулы-3 София Флерш попала в жуткую аварию на Гран-при в китайском Макао.

Как сообщает Autosport, во время заезда 17-летняя спортсменка вылетела с трассы и врезалась в металлическую конструкцию на скорости 270 км/ч.

Ее сразу же госпитализировали, диагностировав перелом позвоночника. Во время аварии также пострадали китайский пилот Шо Цубои, два фотографа и маршал.

Гонки в Макао являются одними из самых престижных во всей серии Формулы-3.

Ранее британский пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон финишировал четвертым на Гран-при Мексики, но этого ему хватило, чтобы досрочно оформить чемпионство в сезоне-2018 в Формуле-1.