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Минспорта Украины отрицает заявление замминистра о неучастии украинцев на Универсиаде в РФ

Сегодня, 20:39
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Министерство молодежи и спорта Украины

Министерство молодежи и спорта Украины не предоставляет комментарии российским СМИ

Министерство молодежи и спорта Украины опровергает то, что заместитель министра Игорь Гоцул заявлял о неучастии украинцев на Универсиаде в российском Красноярске.

В своем заявлении ведомство сообщило, что чиновник не давал комментариев по поводу участия сборной Украины на студенческих соревнованиях в РФ, в том числе - российскому пропагандистскому агентству ТАСС.

"Министерство молодежи и спорта Украины не предоставляет комментарии и не отвечает на информационные запросы российских СМИ с 2014 года", - подчеркивается там.

Министерство отмечает, что решение об участии сборной Украины на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске находится в компетенции комитета по физическому воспитанию и спорту минобразования Украины. При этом все риски пребывания на территории страны-агрессора берут на себя федерации и сами атлеты.

"Позиция минспорта относительно участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории России остается неизменной: подготовка и участие сборных команд в таких соревнованиях не финансируется из государственного бюджета Украины, как и выплата соответствующих призовых и тому подобное", - говорится в заявлении.

Сообщалось, что Минмолодьспорта Украины сняло запрет на выступление украинских спортсменов на соревнованиях в России после переговоров с Международным олимпийским комитетом (МОК). Вместе с тем, глава ведомства Игорь Жданов заявлял о том, что правительство не будет оплачивать поездки украинских спортсменов на соревнования в России.

Теги:   Fake News Министерство молодежи и спорта Сборная Украины Всемирная Универсиада

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