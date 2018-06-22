22 июня 2018, пятница

Минюст: Американский суд отклонил иск фигуристки Оксаны Баюл против Украины и частных корпораций

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Оксана Баюл
Фото: Whitney L Anderson

Оксана Баюл

Федеральный суд Центрального округа Калифорнии принял решение в пользу Украины в деле по иску фигуристки Оксаны Баюл, отклонив требования спортсменки на $50 миллионов.

Как сообщает 22 июня пресс-служба Министерства юстиции Украины, суд удовлетворил ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения.

Отмечается, что с 2015 года на рассмотрении Калифорнийского суда находилось дело по иску Оксаны Баюл к государству Украина, Джозефу Чарльзу Лемиру и двух корпораций - Делаверской Olympic Champions Ltd и компании с Британских Виргинских островов Olympic Champions Ltd.

Истец пыталась доказать, что все трое ответчиков "нарушили принцип добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора между Оксаной Баюл и указанными компаниями, а также передали права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам". В то же время оплата такого использования осуществлялась ненадлежащим образом, что привело к неполучению спортсменкой $50 миллионов.

Смотрите также

"Суд признал, что требования истца являются безосновательными, а потому подлежат отклонению", - говорится в сообщении.

Напомним, первой украинской олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике стала Нина Бочарова (1952г., Хельсинки), а в составе Независимой команды Украины - фигуристка Оксана Баюл (в 1994 г.., Лиллехаммер). Оксана Баюл стала первой в истории Украины Олимпийской чемпионкой на зимних Играх в 1994 году.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Другое ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове