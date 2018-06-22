Минюст: Американский суд отклонил иск фигуристки Оксаны Баюл против Украины и частных корпораций

Федеральный суд Центрального округа Калифорнии принял решение в пользу Украины в деле по иску фигуристки Оксаны Баюл, отклонив требования спортсменки на $50 миллионов.

Как сообщает 22 июня пресс-служба Министерства юстиции Украины, суд удовлетворил ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения.

Отмечается, что с 2015 года на рассмотрении Калифорнийского суда находилось дело по иску Оксаны Баюл к государству Украина, Джозефу Чарльзу Лемиру и двух корпораций - Делаверской Olympic Champions Ltd и компании с Британских Виргинских островов Olympic Champions Ltd.

Истец пыталась доказать, что все трое ответчиков "нарушили принцип добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора между Оксаной Баюл и указанными компаниями, а также передали права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам". В то же время оплата такого использования осуществлялась ненадлежащим образом, что привело к неполучению спортсменкой $50 миллионов.

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"Суд признал, что требования истца являются безосновательными, а потому подлежат отклонению", - говорится в сообщении.

Напомним, первой украинской олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике стала Нина Бочарова (1952г., Хельсинки), а в составе Независимой команды Украины - фигуристка Оксана Баюл (в 1994 г.., Лиллехаммер). Оксана Баюл стала первой в истории Украины Олимпийской чемпионкой на зимних Играх в 1994 году.