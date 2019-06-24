Италия примет зимнюю Олимпиаду 2026 года Сегодня, 20:21 731 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Denis Balibouse Италия примет зимние Олимпийские игры в третий раз REUTERS/Denis Balibouse

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.



Об этом объявил в понедельник, 24 июня, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает CNN.

На право провести зимние Игры 2026 года претендовала также Швеция.



Италия в своей истории примет зимние Олимпийские игры в третий раз. Кортина-д'Ампеццо приняла Игры в 1956 году. В 2006 году зимние Олимпийские игры состоялись в Турине.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, а зимние Паралимпийские игры - с 6 по 15 марта.