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Италия примет зимнюю Олимпиаду 2026 года

Сегодня, 20:21
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Италия примет зимнюю Олимпиаду 2026 года - фото

REUTERS/Denis Balibouse

Италия примет зимние Олимпийские игры в третий раз

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Об этом объявил в понедельник, 24 июня, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает CNN.

На право провести зимние Игры 2026 года претендовала также Швеция.

Италия в своей истории примет зимние Олимпийские игры в третий раз. Кортина-д'Ампеццо приняла Игры в 1956 году. В 2006 году зимние Олимпийские игры состоялись в Турине.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, а зимние Паралимпийские игры - с 6 по 15 марта.

Теги:   Италия Олимпийские игры

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