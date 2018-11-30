Международный союз биатлонистов открыл допинговые дела против четверых россиян

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл допинговые дела в отношении четырех бывших и нынешних российских биатлонистов Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

Как сообщает официальный сайт организации, решение IBU основывается на аналитических выводах образцов спортсменов, взятых в период с 2012-го по 2015-й годы.

Кроме того, отмечает союз, эти данные подтверждены доказательствами, раскрытыми в докладе комиссии Ричарда Макларена.

Среди фигурантов дел единственным действующим биатлонистом является Александр Печенкин. Его предварительно отстранили от соревнований. Рабочая группа экспертов IBU продолжит расследовать потенциальные нарушения антидопинговых правил россиянами в этом виде спорта.

Сообщалось, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который сейчас является осведомителем Всемирного антидопингового агентства, предоставил Международному олимпийскому комитету новые доказательства существования в России государственной допинговой системы.

В апреле Андерс Бессеберг оставил пост президента IBU на время расследования коррупции в его организации, а также на фоне обвинений в сокрытии им 65 положительных допинг-проб у российских атлетов. Как утверждает австрийская полиция, функционеры IBU обвиняются в коррупции на общую сумму в 300 тысяч долларов. Расследуются использование допинга, допинговое мошенничество и получение чиновниками подарков.