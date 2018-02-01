Мейвезер намекнул на планы выступать в смешанных единоборствах

Мейвезер дал понять, что может поучаствовать в ММА в 2018 году

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях бокса Флойд Мэйвезер-младший намекнул о планах выступать в смешанных единоборствах (ММА).

На своей странице в Facebook американский экс-боксер дал понять, что может поучаствовать в ММА в 2018 году.

Для этого Мейвезер опубликовал видео, где он находится на ринге для смешанных боевых искусств - восьмиугольнике.

Ранее американец нокаутировал бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в десятом раунде. После этого экс-чемпион мира по боксу объявил о завершении карьеры.

Впоследствии чемпион смешанных единоборств Конор Макгрегор призвал Мейвезера провести с ним реванш по правилам его вида спорта.

Ирландский боец напомнил, что не испугался и решился выйти на ринг для проведения поединка против американца по правилам бокса.