07 октября 2018, воскресенье

Макгрегор прокомментировал поражение от Нурмагомедова

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Конор Макгрегор хочет реванша с Хабибом Нурмагомедовым
Фото: UFC via Twitter

Конор Макгрегор хочет реванша с Хабибом Нурмагомедовым

Ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул чемпиона мира UFC в легком весе.

На своей странице в Twitter ирландец написал, что это была хорошая победа, но он жаждет реванша.

Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона мира в легком весе UFC в рамках турнира UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе.

Сразу после окончания поединка дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился в первых рядах. В этот же момент в клетку забежал секундант Нурмагомедова и боец UFC Зубайра Тухугов и напал сзади на поверженного Макгрегора.

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