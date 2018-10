Макгрегор прокомментировал поражение от Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул чемпиона мира UFC в легком весе.

На своей странице в Twitter ирландец написал, что это была хорошая победа, но он жаждет реванша.

Good knock. Looking forward to the rematch.