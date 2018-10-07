Макгрегор прокомментировал поражение от Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул чемпиона мира UFC в легком весе.
На своей странице в Twitter ирландец написал, что это была хорошая победа, но он жаждет реванша.
Good knock. Looking forward to the rematch.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.
Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона мира в легком весе UFC в рамках турнира UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе.
Сразу после окончания поединка дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился в первых рядах. В этот же момент в клетку забежал секундант Нурмагомедова и боец UFC Зубайра Тухугов и напал сзади на поверженного Макгрегора.
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