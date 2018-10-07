Макгрегор прокомментировал поражение от Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул чемпиона мира UFC в легком весе.

На своей странице в Twitter ирландец написал, что это была хорошая победа, но он жаждет реванша.

Good knock. Looking forward to the rematch. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.

Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона мира в легком весе UFC в рамках турнира UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе.

Сразу после окончания поединка дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился в первых рядах. В этот же момент в клетку забежал секундант Нурмагомедова и боец UFC Зубайра Тухугов и напал сзади на поверженного Макгрегора.