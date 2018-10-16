16 октября 2018, вторник

МакГрегор предложил Нурмагомедову 15 миллионов долларов за реванш

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Хабиб Нурмагомедов
Фото: Хабиб Нурмагомедов via Instagram

Хабиб Нурмагомедов

Дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Алекс заявил о том, что спортсмен Конор МакГрегор предлагал 15 миллионов долларов за реванш.

Об этом передает Спорт-Экспресс.

"Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал нет. Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру", - заявил Алекс Нурмагомедов.

Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над ирландцем Конором МакГрегором в поединке за титул чемпиона мира в легком весе UFC в рамках турнира UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе.

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