Лидер сборной Украины сделала еще одно заявление относительно будущего своей карьеры

Юлия Джима еще решила, будет ли завершать карьеру

Лидер женской сборной Украины Юлия Джима сообщила, что пока не определилась с будущим своей карьеры.

Как сообщила спортсменка в интервью UA:Биатлон, сейчас она находится в отпуске и пока не хочет принимать никаких решений, но от своих слов по поводу возможного завершения карьеры не отказывается.

"Я на 100% не могу сказать, что остаюсь и на 100% не могу сказать, что ухожу", - добавила Джима.

На этой неделе Джима заявила, что этот сезон, скорее всего, будет для нее последним в карьере.

В этом сезоне украинка трижды завоевывала медали на этапах Кубка мира. На прошлой неделе Джима выиграла бронзовую награду в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.