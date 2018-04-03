Легендарный спортсмен объявил о завершении карьеры в 44 года

Самый титулованный биатлонист в истории Оле Эйнар Бьорндален объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Как сообщает Sport Arena, об этом спортсмен заявил на специальной пресс-конференции. По его словам, минувший сезон стал для него последним.

Бьорндален восемь раз побеждал на Олимпийских играх. В его активе также четыре серебряных и одна бронзовая медали ОИ. Норвежский биатлонист является 20-кратным чемпионом мира и шестикратным обладателем Кубка мира.

Он завоевал 58 медалей главных стартов и имеет на своем счету 96 побед на этапах Кубка мира по биатлону и в лыжных гонках. Включая командные дисциплины, побеждал 137 раз.

Недавно французский биатлонист Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по количеству побед в Кубках мира, выиграв трофей семь раз.

На Олимпиаде-2018 чешская горнолыжница и сноубордистка Эстер Ледецка взяла бронзу в командном спринте и догнала по количеству наград рекордсмена белых Игр Оле Айнара Бьорндалена.