Легендарный киевский баскетбольный клуб не допустили в Суперлигу Украины

Федерация баскетбола Украины отклонила заявку киевского клуба Будивельник на участие в следующем розыгрыше Суперлиги, сообщается на официальном сайте организации.

Причиной такого решения стали неуплаченные долги команды перед бывшими игроками. Эта ситуация угрожает применением новых санкций как для клуба, так и для самой Федерации баскетбола Украины.

В прошлом розыгрыше украинской Суперлиги Будивельник занял итоговое третье место, но из-за больших задолженности по зарплатам, команду не допустили в еврокубки.

Будивельник - самый титулованный клуб в украинском баскетболе. Он рекордные 10 раз становился чемпионом Украины (последний - в 2017 году), а на международной арене дошел до полуфинала Еврокубка в 2013 году.

Ранее БК Черкасские Обезьяны стал чемпионом Украины сезона - 2017/18, а из госбюджета выделили 150 млн гривен на строительство дворцов спорта.