Конор Макгрегор сдался полиции и предстанет перед судом за нападение на автобус своих коллег-спортсменов

Макгрегора обвиняют по трем пунктам о нападении и в умышленном причинении вреда

Чемпион мира по смешанным единоборствам Конор Макгрегор и его партнер по команде SBG Сиан Клоули арестованы полицией Нью-Йорке за нападение на автобус с бойцами UFC в Бруклине.

Как сообщает MMA Fighting со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка, ирландского спортсмена обвиняют по трем пунктам о нападении и в умышленном причинении вреда.

Макгрегор сам явился с повинной в полицейский участок накануне, 5 апреля. В компании российского бойца Артема Лобова и других представителей своего окружения он напал на автобус коллег-спортсменов, в результате чего ранения получили несколько человек.

Ирландец не выступал в UFC больше года, но вскоре намерен вернуться. В последнем своем бою он встретился в боксерском ринге с американцем Флойдом Мейвезером и проиграл техническим нокаутом в десятом раунде.

Впоследствии Макгрегор призывал Мэйвезера провести с ним реванш по правилам его вида спорта.

В то же время, украинский боксер легкого веса Денис Беринчик заявлял, что хотел бы подняться на три весовых категории и провести поединок против ирландца в октагоне по правилам смешанных единоборств.