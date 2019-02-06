Клуб НБА решил обменять украинского баскетболиста - инсайдер Сегодня, 13:48 137 Цей матеріал також доступний українською EPA Михайлюк перешел в Лейкерс летом 2018-го года EPA

Лос-Анджелес Лейкерс обменяет украинского защитника Святослава Михайлюка и будущий выбор во втором раунде драфта на форварда Детройта Реджи Буллока, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.



По информации журналиста издания The Athletic в своем аккаунте в Twitter, завершение сделки между сторонами ожидается сегодня, 6 февраля.

В средине июня 2018-го года украинские защитники Иссуф Санон и Святослав Михайлюк были выбраны на драфте командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтоном и Лос-Анджелес Лейкерс соответственно.

Позже Лейкерс представили Святослава Михайлюка, который играет в новом клубе под 10-м номером.

Украинский баскетболист подписал контракт с одним из самых титулованных клубов НБА на три года с зарплатой 4,6 миллиона долларов.

Соглашение включает в себя автоматическую опцию продления на год по решению клуба.