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Клуб НБА решил обменять украинского баскетболиста - инсайдер

Сегодня, 13:48
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EPA

Михайлюк перешел в Лейкерс летом 2018-го года

Лос-Анджелес Лейкерс обменяет украинского защитника Святослава Михайлюка и будущий выбор во втором раунде драфта на форварда Детройта Реджи Буллока, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По информации журналиста издания The Athletic в своем аккаунте в Twitter, завершение сделки между сторонами ожидается сегодня, 6 февраля. 

В средине июня 2018-го года украинские защитники Иссуф Санон и Святослав Михайлюк были выбраны на драфте командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтоном и Лос-Анджелес Лейкерс соответственно.

Позже Лейкерс представили Святослава Михайлюка, который играет в новом клубе под 10-м номером.

Украинский баскетболист подписал контракт с одним из самых титулованных клубов НБА на три года с зарплатой 4,6 миллиона долларов.

Соглашение включает в себя автоматическую опцию продления на год по решению клуба.

Теги:   Святослав Михайлюк Детройт Пистонс Лос-Анджелес Лейкерс НБА Баскетбол

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