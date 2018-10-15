15 октября 2018, понедельник

Клуб НБА отчислил украинского баскетболиста спустя день после подписания контракта - СМИ

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Александр Кобец будет выступать в Лиге развития НБА
Фото: БК Черкасские Мавпы

Александр Кобец будет выступать в Лиге развития НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтон Уизардс отчислил легкого форварда сборной Украины Александра Кобца спустя день после подписания контракта, сообщает журналист Джей Ди Шоу на своей странице в Twitter.

По информации источника, 22-летний украинец будет выступать за фарм-клуб Уизардс Кэпитал Сити Гоу-Гоу в G-лиге - Лиге развития НБА.

Подписание контракта с Кобцем было необходимо Вашингтону для гарантированного участия украинца в G-лиге. Старт нового сезона этого турнира намечен на конец октября.

В минувшее воскресенье баскетболист сборной Украины Александр Кобец подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтон Уизардс.

Во время межсезонья Александр Кобец получил приглашение от Чикаго Буллз для участия в Летней лиге НБА.

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