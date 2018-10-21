Хэмилтон не смог оформить досрочное чемпионство в Формуле-1

Британский пилот команды Мерседес Люис Хэмилтон не смог досрочно оформить чемпионство в сезоне-2018 в Формуле-1
Для этого британцу нужно было выиграть более, чем восемь очков у гонщика Феррари Себастьяна Феттеля на Гран-при США. Предпосылки для этого были: Хэмилтон стартовал с первого места на стартовой решетке, а Феттель из-за штрафа за нарушения скоростного режима во время практических заездов - только пятым.
Тем не менее, старт гонки для британца не задался - он сразу же пропустил вперед себя партнера немца по команде Кими Райкконена, но и сам Феттель из-за разворота после борьбы с Даниэлем Риккардо потерял много позиций. Тем не менее, немец быстро сумел вернуться в группу лидеров, а Хэмилтон пропустил еще и Макса Ферстаппена из Ред Булл.
В итоге, Хэмилтон в этой гонке финишировал третьим и набрал 15 очков, Феттель стал четвертым и получил в зачет 12 баллов. Для оформления чемпионства британцу нужно набрать в следующих трех Гран-при всего пять очков.
Победу на Гран-при США одержал пилот Феррари Кими Райкконен, для которого этот успех стал первым с 2013 года. Второе место занял Макс Ферстаппен из Ред Булл.
Полные результаты гонки
Положение в личном зачете
Льюис Хэмилтон – 346 очков
Себастьян Феттель – 276
Кими Райкконен – 221
Валттери Боттас – 217
Макс Ферстаппен – 191
Даниэль Риккардо – 146
Нико Хюлькенберг – 61
Кевин Магнуссен – 55
Серхио Перес – 54
Эстебан Окон – 53
Фернандо Алонсо – 50
Карлос Сайнс-младший – 45
Ромен Грожан – 31
Пьер Гасли – 28
Шарль Леклер – 21
Стоффель Вандорн – 8
Ланс Стролл – 6
Маркус Эрикссон – 6
Брендон Хартли – 2
Сергей Сироткин – 1
Положение в Кубке Конструкторов
Мерседес – 563 очка
Феррари – 497
Ред Булл – 337
Рено – 106
Хаас – 86
Макларен – 58
Форс-Индия – 48
Торо Россо – 30
Заубер – 27
Уильямс – 7
Напомним, две предыдущие гонки в чемпионате Формулы-1 выиграл Хэмилтон, победив на Гран-при Италии и Гран-при Сингапура.
НВ
Журнал Новое Время №38
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