Хэмилтон не смог оформить досрочное чемпионство в Формуле-1

Британский пилот команды Мерседес Люис Хэмилтон не смог досрочно оформить чемпионство в сезоне-2018 в Формуле-1

Для этого британцу нужно было выиграть более, чем восемь очков у гонщика Феррари Себастьяна Феттеля на Гран-при США. Предпосылки для этого были: Хэмилтон стартовал с первого места на стартовой решетке, а Феттель из-за штрафа за нарушения скоростного режима во время практических заездов - только пятым.

Тем не менее, старт гонки для британца не задался - он сразу же пропустил вперед себя партнера немца по команде Кими Райкконена, но и сам Феттель из-за разворота после борьбы с Даниэлем Риккардо потерял много позиций. Тем не менее, немец быстро сумел вернуться в группу лидеров, а Хэмилтон пропустил еще и Макса Ферстаппена из Ред Булл.

В итоге, Хэмилтон в этой гонке финишировал третьим и набрал 15 очков, Феттель стал четвертым и получил в зачет 12 баллов. Для оформления чемпионства британцу нужно набрать в следующих трех Гран-при всего пять очков.

Победу на Гран-при США одержал пилот Феррари Кими Райкконен, для которого этот успех стал первым с 2013 года. Второе место занял Макс Ферстаппен из Ред Булл.

Полные результаты гонки

Положение в личном зачете

Льюис Хэмилтон – 346 очков

Себастьян Феттель – 276

Кими Райкконен – 221

Валттери Боттас – 217

Макс Ферстаппен – 191

Даниэль Риккардо – 146

Нико Хюлькенберг – 61

Кевин Магнуссен – 55

Серхио Перес – 54

Эстебан Окон – 53

Фернандо Алонсо – 50

Карлос Сайнс-младший – 45

Ромен Грожан – 31

Пьер Гасли – 28

Шарль Леклер – 21

Стоффель Вандорн – 8

Ланс Стролл – 6

Маркус Эрикссон – 6

Брендон Хартли – 2

Сергей Сироткин – 1

Положение в Кубке Конструкторов

Мерседес – 563 очка

Феррари – 497

Ред Булл – 337

Рено – 106

Хаас – 86

Макларен – 58

Форс-Индия – 48

Торо Россо – 30

Заубер – 27

Уильямс – 7

Напомним, две предыдущие гонки в чемпионате Формулы-1 выиграл Хэмилтон, победив на Гран-при Италии и Гран-при Сингапура.

НВ