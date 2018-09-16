16 сентября 2018, воскресенье

Кениец Элиуд Кипчоге установил мировой рекорд в марафонском беге

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"Я бежал как Элиуд Кипчоге, бежал свой собственный марафон"

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге в Берлине установил новый мировой рекорд, пробежав дистанцию за 2 часа 1 минуту 40 секунд.

Об этом сообщает CNN.

"Было очень тяжело бежать последние 17 км, но я к этому готовился. Я бежал как Элиуд Кипчоге, бежал свой собственный марафон. Я верил в подготовку, верил своим тренерам," - прокомментировал Кипчоге свою победу.

Кипчоге улучшил предыдущее достижение своего соотечественника Денниса Киметто 2014 года на 1 минуту и 17 секунд.

Примечательно, что в мае прошлого года Кипчоге преодолел марафонскую дистанцию на трассе Формулы-1 в Италии за 2 часа и 25 секунд. Достижение не зачли, так как перед легкоатлетом ехал автомобиль, уменьшающий сопротивление воздуха.

Элиуд является двукратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым медалистом на дистанции 5000 метров.

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Напомним, марафон представляет собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.

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