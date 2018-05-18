Капитан сборной Украины по биатлону отложила завершение карьеры

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Елена Пидгрушная продолжит профессиональные выступления

Елена Пидгрушная продолжит профессиональные выступления

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная сообщила, что пока не планирует завершать карьеру.

Как сообщает Sport Arena, об этом биатлонистка заявила на мероприятии Motivation Night: Sport Edition. По ее словам, она еще не достигла всех успехов в спорте, поэтому будет продолжать профессиональные выступления.

"За год работы в министерстве я поняла, что не все сделала в спорте, не всего достигла. Поэтому стою здесь в качестве действующего спортсмена, буду дальше продолжать свою карьеру", - сказала Пидгрушная.

Напомним, в начале мая российский специалист Андрей Прокунин был назначен старшим тренером женской сборной Украины по биатлону.

Перед этим президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак анонсировал смену поколений в женской команде. В частности, он не видит в ней Елены Пидгрушной и Вали Семеренко.

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