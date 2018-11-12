12 ноября 2018, понедельник

Японская бегунья проползла на коленях 200 метров до финиша забега со сломанной ногой - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Реи Иида смогла передать эстафету, несмотря на сломанную ногу
Фото: New York Post

Реи Иида смогла передать эстафету, несмотря на сломанную ногу

Японская бегунья Реи Иида поразила болельщиков силой воли во время командного марафона Принцесса Экиден в префектуре Фукуока.

Как сообщает Runnersworld, 19-летняя студенка незадолго до финиша сломала ногу, но отказалась сходить с дистанции и последние 200 метров проползла на коленях и смогла завершить забег и передать эстафету.

Ранее кенийский бегун Элиуд Кипчоге в Берлине установил новый мировой рекорд в марафоне, пробежав дистанцию за 2 часа 1 минуту 40 секунд.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Другое ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове