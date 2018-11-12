Японская бегунья проползла на коленях 200 метров до финиша забега со сломанной ногой - видео

Японская бегунья Реи Иида поразила болельщиков силой воли во время командного марафона Принцесса Экиден в префектуре Фукуока.
Как сообщает Runnersworld, 19-летняя студенка незадолго до финиша сломала ногу, но отказалась сходить с дистанции и последние 200 метров проползла на коленях и смогла завершить забег и передать эстафету.
Ранее кенийский бегун Элиуд Кипчоге в Берлине установил новый мировой рекорд в марафоне, пробежав дистанцию за 2 часа 1 минуту 40 секунд.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
Комментарии
Правила комментирования