Известный баскетболист Леброн Джеймс определился с выбором новой команды

Леброн Джеймс подписал с Лейкерс контракт на четыре года

Один из лучших баскетболистов мира Леброн Джеймс принял решение перейти в команду Лос-Анджелес Лейкерс.

Агентская компания игрока Klutch Sports Group объявила о заключении им четырехлетнего контракта с калифорнийским франчайзом на сумму в 154 млн долларов, сообщает CNN.

Тем самым 33-летний форвард решил не использовать свою опцию подписания нового соглашения с теперь уже бывшим клубом Кливленд Кавальерc.

Леброн Джеймс - трижды чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырежды - ее самый ценный игрок. Его можно назвать самым доминирующим исполнителем лиги. Начиная с 2011 года, форвард неизменно играл в финале плей-офф НБА в составе Майами и Кливленда.

9 июня состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф НБА между Кавальерc и Голден Стэйт Уорриорз. Последний одержал победу со счетом 108:85 и второй раз подряд стал чемпионом лиги.

На прошлой неделе Лос-Анджелес Лейкерс представил украинского защитника Святослава Михайлюка после того, как он был выбран на драфте.