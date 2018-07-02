02 июля 2018, понедельник

Известный баскетболист Леброн Джеймс определился с выбором новой команды

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Леброн Джеймс подписал с Лейкерс контракт на четыре года

Леброн Джеймс подписал с Лейкерс контракт на четыре года

Один из лучших баскетболистов мира Леброн Джеймс принял решение перейти в команду Лос-Анджелес Лейкерс.

Агентская компания игрока Klutch Sports Group объявила о заключении им четырехлетнего контракта с калифорнийским франчайзом на сумму в 154 млн долларов, сообщает CNN.

Тем самым 33-летний форвард решил не использовать свою опцию подписания нового соглашения с теперь уже бывшим клубом Кливленд Кавальерc.

Леброн Джеймс - трижды чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырежды - ее самый ценный игрок. Его можно назвать самым доминирующим исполнителем лиги. Начиная с 2011 года, форвард неизменно играл в финале плей-офф НБА в составе Майами и Кливленда.

9 июня состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф НБА между Кавальерc и Голден Стэйт Уорриорз. Последний одержал победу со счетом 108:85 и второй раз подряд стал чемпионом лиги.

На прошлой неделе Лос-Анджелес Лейкерс представил украинского защитника Святослава Михайлюка после того, как он был выбран на драфте.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Другое ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове