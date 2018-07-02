Известный баскетболист Леброн Джеймс определился с выбором новой команды

Один из лучших баскетболистов мира Леброн Джеймс принял решение перейти в команду Лос-Анджелес Лейкерс.
Агентская компания игрока Klutch Sports Group объявила о заключении им четырехлетнего контракта с калифорнийским франчайзом на сумму в 154 млн долларов, сообщает CNN.
Тем самым 33-летний форвард решил не использовать свою опцию подписания нового соглашения с теперь уже бывшим клубом Кливленд Кавальерc.
Леброн Джеймс - трижды чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырежды - ее самый ценный игрок. Его можно назвать самым доминирующим исполнителем лиги. Начиная с 2011 года, форвард неизменно играл в финале плей-офф НБА в составе Майами и Кливленда.
9 июня состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф НБА между Кавальерc и Голден Стэйт Уорриорз. Последний одержал победу со счетом 108:85 и второй раз подряд стал чемпионом лиги.
На прошлой неделе Лос-Анджелес Лейкерс представил украинского защитника Святослава Михайлюка после того, как он был выбран на драфте.
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