Известный автогонщик завершил карьеру в Формуле-1

Известный испанский автогонщик Фернандо Алонсо завершил карьеру в Формуле-1 после заключительного этапа сезона - Гран-при Абу-Даби (ОАЭ).

Однако автогонщик не исключил, что позже может вернуться в Формулу-1.

"Возможно, в 2020 году я почувствую необходимость провести полный сезон - может в Индикаре, а может в Формуле-1. Возможно, я еще вернусь, а может и не хочу этого делать", - сказал Алонсо в комментарии BBC.

Фернандо Алонсо финишировал в ОАЭ на 11 месте. В итоговом рейтинге в 2018 году испанский автогонщик занял также 11 место.

Фернандо Алонсо провел в Формуле-1 117 сезонов. В 2005 и 2006 годах испанский спортсмен становился чемпионом мира.

Победителем Гран-при Абу-Даби стал британец Льюис Хэмилтон. Второе место занял Кими Райкконен, третье - Себастьян Феттель.

В конце октября британский пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон финишировал четвертым на Гран-при Мексики, но этого ему хватило, чтобы досрочно оформить чемпионство в сезоне-2018 в Формуле-1.