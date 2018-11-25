Известный автогонщик завершил карьеру в Формуле-1

Известный испанский автогонщик Фернандо Алонсо завершил карьеру в Формуле-1 после заключительного этапа сезона - Гран-при Абу-Даби (ОАЭ).
Однако автогонщик не исключил, что позже может вернуться в Формулу-1.
"Возможно, в 2020 году я почувствую необходимость провести полный сезон - может в Индикаре, а может в Формуле-1. Возможно, я еще вернусь, а может и не хочу этого делать", - сказал Алонсо в комментарии BBC.
Фернандо Алонсо финишировал в ОАЭ на 11 месте. В итоговом рейтинге в 2018 году испанский автогонщик занял также 11 место.
Фернандо Алонсо провел в Формуле-1 117 сезонов. В 2005 и 2006 годах испанский спортсмен становился чемпионом мира.
Победителем Гран-при Абу-Даби стал британец Льюис Хэмилтон. Второе место занял Кими Райкконен, третье - Себастьян Феттель.
В конце октября британский пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон финишировал четвертым на Гран-при Мексики, но этого ему хватило, чтобы досрочно оформить чемпионство в сезоне-2018 в Формуле-1.
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