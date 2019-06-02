Из-за допингового скандала Россию могут не допустить к Олимпийским играм 2020 — СМИ Сегодня, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Olympic / Facebook Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Olympic / Facebook

Российских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 году в Токио, сообщает The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

Основанием для этого может стать допинговый скандал с участием легкоатлета Даниила Лысенко. Его заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Представителей Всероссийской федерации легкой атлетики подозревают в фальсификации документов этого расследования.



Заседание совета Международной федерации легкой атлетики планируется 8−9 июня в Монако, там должны поднять вопрос участия России в играх.

Между тем в Японии уже началась первая фаза продаж билетов на Олимпийские игры.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Столица Японии уже принимала летнюю Олимпиаду в 1964 году.