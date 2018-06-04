Из госбюджета выделили 150 млн гривен на строительство дворцов спорта

В новых дворцах спорта должно быть 3000 зрительских мест

На заседании межведомственной комиссии по отбору объектов для предоставления субвенции на строительство и реконструкцию спортивных дворцов из 11 утвердили 6 городов, которые получат средства для воплощения своих проектов, сообщает федерация баскетбола Украины.

Виннице, Тернополю, Хмельницкому, Львову и Черкассам выделят по 27 млн. государственной поддержки, а Ровно - 15. Дофинансируют строительство каждого сооружения за счет областных и городских бюджетов. А начнется оно уже осенью этого года.

Одним из основных требований к проектам было наличие минимум 2500 зрительских мест. Это в перспективе даст возможность украинским клубам участвовать в еврокубках.

Ранее стало известно, что НСК Олимпийский вошел в список элитных стадионов УЕФА.