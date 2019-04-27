Харлан стала чемпионкой Гран-при Сеула по фехтованию - видео
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала золото на Гран-при Сеула.
В финале в напряженной борьбе украинка победила хозяйку турнира кореянку Чжи Ен Ким 15:14.
Бронзовые награды завоевали француженка Манон Брюне, которую Харлан победила в полуфинале, а также Чжи Ен Сео из Южной Кореи.
Это первая победа Харлан в сезоне и 15-я на турнирах серии Гран-при.
В июле прошлого года Ольга Харлан победила в общем зачете Кубка мира по фехтованию.