#
Владислав Рашкован
Курс на 10
Андрей Кокотюха
Определитесь, господин Зеленский
Александр Мотыль
Каким президентом был Порошенко?
Андреас Умланд
Почему украинцев так волнует языковой вопрос
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Харлан стала чемпионкой Гран-при Сеула по фехтованию - видео

Сегодня, 17:18
510
Цей матеріал також доступний українською
Харлан стала чемпионкой Гран-при Сеула по фехтованию - видео - фото

НОК via Facebook

Харлан победила в финале Чжи Ен Ким

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала золото на Гран-при Сеула.

В финале в напряженной борьбе украинка победила хозяйку турнира кореянку Чжи Ен Ким 15:14.

Бронзовые награды завоевали француженка Манон Брюне, которую Харлан победила в полуфинале, а также Чжи Ен Сео из Южной Кореи.

Это первая победа Харлан в сезоне и 15-я на турнирах серии Гран-при.

В июле прошлого года Ольга Харлан победила в общем зачете Кубка мира по фехтованию.

Теги:   Сеул Гран-при Фехтование Ольга Харлан

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 14:15

img
Зеленский заявил, что никаких «решал» от него нет и не будет - видео
Футбол

Вчера, 23:06

img
Неймар получил длительную дисквалификацию на матчи еврокубков
Политика

Сегодня, 19:50

img
"Мы точно победим". Порошенко выложил новое проукраинское видео

Читайте также

IT-индустрия

Сегодня, 19:57

img
Перемен требуют наши сердца. Чего ждут украинские айтишники от президента Зеленского
Travel

Сегодня, 19:45

img
Не только музеи и театры. Как нетипично провести время в Лондоне
Food&Drink

Сегодня, 15:55

img
12 стильных пасок на Пасху от киевских кондитеров - выбор НВ