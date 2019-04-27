Харлан стала чемпионкой Гран-при Сеула по фехтованию - видео Сегодня, 17:18 510 Цей матеріал також доступний українською НОК via Facebook Харлан победила в финале Чжи Ен Ким НОК via Facebook

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала золото на Гран-при Сеула.

В финале в напряженной борьбе украинка победила хозяйку турнира кореянку Чжи Ен Ким 15:14.

Бронзовые награды завоевали француженка Манон Брюне, которую Харлан победила в полуфинале, а также Чжи Ен Сео из Южной Кореи.

Это первая победа Харлан в сезоне и 15-я на турнирах серии Гран-при.



В июле прошлого года Ольга Харлан победила в общем зачете Кубка мира по фехтованию.

