Харлан стала чемпионкой Европы по фехтованию — видео Вчера, 21:55 Цей матеріал також доступний українською НОК Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы НОК

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала золото на чемпионате Европы в Дюссельдорфе.



В финале Харлан победила француженку Манон Брюне со счетом 15:12.

В полуфинале украинка победила венгерскую фехтовальщицу Анну Мартон 15:10.

Таким образом, Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы. Шесть титулов украинка завоевала в индивидуальных соревнованиях и два в командных.

Последний раз Харлан побеждала на чемпионате Европы в 2014 году.

В конце апреля этого года Ольга Харлан завоевала золото на Гран-при Сеула.

НВ