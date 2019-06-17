Харлан стала чемпионкой Европы по фехтованию — видео
Вчера, 21:55
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала золото на чемпионате Европы в Дюссельдорфе.
В финале Харлан победила француженку Манон Брюне со счетом 15:12.
В полуфинале украинка победила венгерскую фехтовальщицу Анну Мартон 15:10.
Таким образом, Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы. Шесть титулов украинка завоевала в индивидуальных соревнованиях и два в командных.
Последний раз Харлан побеждала на чемпионате Европы в 2014 году.
В конце апреля этого года Ольга Харлан завоевала золото на Гран-при Сеула.
НВ