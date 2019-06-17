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Харлан стала чемпионкой Европы по фехтованию — видео

Вчера, 21:55
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Харлан стала чемпионкой Европы по фехтованию — видео - фото

НОК

Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала золото на чемпионате Европы в Дюссельдорфе.

В финале Харлан победила француженку Манон Брюне со счетом 15:12.

В полуфинале украинка победила венгерскую фехтовальщицу Анну Мартон 15:10.

Таким образом, Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы. Шесть титулов украинка завоевала в индивидуальных соревнованиях и два в командных.

Последний раз Харлан побеждала на чемпионате Европы в 2014 году.

В конце апреля этого года Ольга Харлан завоевала золото на Гран-при Сеула.

НВ

Теги:   Фехтование Ольга Харлан

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