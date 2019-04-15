Гольфист Вудс выиграл турнир Masters после 11-летнего профессионального простоя 15 апреля, 00:58 1086 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Тайгер Вудс вернулся в большой спорт REUTERS/Jonathan Ernst

Легендарный гольфист Тайгер Вудс выиграл один из главных турниров сезона в гольфе US Masters, который проходил в американском Огасте (США, штат Джорджия). Это первая крупная победа спортсмена с 2008 года.

Как сообщает Reurets, для спортсмена этот титул стал 15-м на турнирах гольф-мэйджор (эквивалент турниров Большого шлема в теннисе).

Последний раз Вудс побеждал на Masters в 2005 году, впервые в истории гольфа перерыв между двумя победами на этом турнире продолжался 14 лет. При этом Вудс стал вторым самым возрастным победителем турнира Masters в истории, первый - американец Джек Никлаус, побеждавший в 46 лет в 1986 году. Всего же Вудс побеждал на этом турнире пять раз.

В последний раз Вудс побеждал на мэйджорах 11 лет назад - на US Open-2008.

'97 🏆 Masters

'99 🏆 PGA Championship

'00 🏆 US Open

'00 🏆 The Open

'00 🏆 PGA Championship

'01 🏆 Masters

'02 🏆 Masters

'02 🏆 US Open

'05 🏆 Masters

'05 🏆 The Open

'06 🏆 The Open

'06 🏆 PGA Championship

'07 🏆 PGA Championship

'08 🏆 US Open

'19 🏆 Masters#TheMasters pic.twitter.com/c4Quh8tczK — BBC Sport (@BBCSport) 14 апреля 2019 г.

Сейчас 43-летний Вудс идет на 12-й позиции в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов, отметим что еще в два года назад он был 1199-м.

В последние несколько сезонов спортсмен очень мало выступал на соревнованиях из-за многочисленных травм и проблем с психическим здоровьем.

В ноябре 2009 года Вудс попал в аварию у своего дома в Орландо (штат Флорида), его машина врезалась в пожарный гидрант и дерево. Примерно в тот же период у него начались сильные боли в спине.

В течение трех лет (2014 - 2017) Вудс перенес четыре операции на позвоночнике. Из-за болей в спине он принимал тяжелые лекарства, которые вызвали зависимость.

В мае 2017 года легендарный гольфист был арестован за вождение в нетрезвом виде.

В июне 2017 года Вудс попал в клинику реабилитацию, и уже в декабре он вернулся в гольф.

За следующие девять месяцев Вудс несколько раз становился вторым на серьезных соревнованиях. Но 23 сентября 2018 года он выиграл свой первый турнир с 2013 года - Tour Championship в Атланте.

Тайгер Вудс является одним из самых успешных гольфистов в истории, а также первый спортсмен-миллиардер. Большую часть своих денег Вудс заработал на рекламе.

