Французский биатлонист побил рекорд по количеству побед в Кубке мира

Мартен Фуркад в седьмой раз в карьере стал победителем Кубка мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад побил рекорд легендарного норвежца Уле Эйнара Бьорндалена по количеству побед в Кубках мира.

Как сообщает Sports, после победы в спринте на этапе Кубка мира в российской Тюмени Фуркад уже в седьмой раз подряд завоевал Большой хрустальный глобус. Француз в общем зачете набрал 1056 очков, и, даже если следующие две гонки он пропустит, а его ближайший преследователь Йоханнес Бо их выиграет, то все равно положение биатлонистов не изменится.

Таким образом, Фуркад установил новый рекорд по количеству выигранных Больших хрустальных глобусов. Бьорндален выигрывал этот титул шесть раз.

Напомним, что этап в Тюмени является последним в календаре Кубка мира-2017/18. Украинские биатлонисты не поехали на эти соревнования после решения Министерства спорта Украины о бойкоте.