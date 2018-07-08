Формула-1: Определился победитель Гран-при Великобритании

Победителем 10-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 на Гран-при Великобритании стал немецкий гонщик команды Феррари Сабастьян Феттель.

Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из Мерседеса, третьим - Кими Райкконен из Феррари, а Вальтери Боттас на последних кругах опустился на четвертое место. Феттель лидировал почти всю гонку, но за 10 кругов до финиша пропустил вперед Хэмилтона, который решил не заезжать в боксы (помещение на гоночной трассе, отведенное для работы с автомобилем во время гонок).

В итоге Феттель на последних кругах таки дожал Хэмилтона и финишировал первым. Льюис Хэмилтон оказался на второй позиции, несмотря на столкновение с Кими Райкконеном в начале гонки.

Итоги Гран-при Великобритании.

Эта победа стала для Феттеля второй на трассе в Силверстоуне, четвертой в сезоне и 51-й в карьере.

Себастьян Феттель сохранил лидерство в общем зачете. В его активе 171 очко. Хэмилтон идет на второй позиции - 163 очка. Тройку лидеров замыкает Райкконен - ​​116 очков.

Следующий 11-й этап чемпионата - Гран-при Германии состоится 20-22 июля в Хоккенхайме.

Ранее на Гран-при Австрии победу праздновал 20-летний пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен.