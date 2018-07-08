08 июля 2018, воскресенье

Формула-1: Определился победитель Гран-при Великобритании

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Себастьян Феттель - победитель Гран-при Великобритании

Себастьян Феттель - победитель Гран-при Великобритании

Победителем 10-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 на Гран-при Великобритании стал немецкий гонщик команды Феррари Сабастьян Феттель.

Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из Мерседеса, третьим - Кими Райкконен из Феррари, а Вальтери Боттас на последних кругах опустился на четвертое место. Феттель лидировал почти всю гонку, но за 10 кругов до финиша пропустил вперед Хэмилтона, который решил не заезжать в боксы (помещение на гоночной трассе, отведенное для работы с автомобилем во время гонок).

В итоге Феттель на последних кругах таки дожал Хэмилтона и финишировал первым. Льюис Хэмилтон оказался на второй позиции, несмотря на столкновение с Кими Райкконеном в начале гонки.

Итоги Гран-при Великобритании.

Эта победа стала для Феттеля второй на трассе в Силверстоуне, четвертой в сезоне и 51-й в карьере.

Себастьян Феттель сохранил лидерство в общем зачете. В его активе 171 очко. Хэмилтон идет на второй позиции - 163 очка. Тройку лидеров замыкает Райкконен - ​​116 очков.

Следующий 11-й этап чемпионата - Гран-при Германии состоится 20-22 июля в Хоккенхайме.

Ранее на Гран-при Австрии победу праздновал 20-летний пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Другое ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове