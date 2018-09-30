Формула-1: Определился победитель Гран-при России

Победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 на Гран-при России в Сочи стал пилот Мерседеса немецкий гонщик Льюис Хэмилтон.

Вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас. Третье место занял пилот Феррари Себастьян Феттель.

Валттери Боттас лидировал в ходе гонки, однако после приказа из боксов пропустил вперед Хэмилтона, который борется за чемпионский титул.

Вслед за болидами Мерседеса снова финишировали пилоты с Феррари, где Себастьян Феттель замкнул подиум Гран-при России.

Льюис Хэмилтон продолжает лидировать в личном зачете Формулы-1 с 306-ю очками, опережая Себастьяна Феттеля, на счету которого 256 очков.

Результаты гонки на Гран-при России

Общий зачет Формулы-1

Следующий 17-й этап чемпионата - Гран-при Японии состоится 5-7 октября в городе Судзука.