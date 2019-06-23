Формула-1: Определился победитель Гран-при Франции Сегодня, 19:07 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Vincent Kessler Льюис Хэмилтон лидирует в общем зачете REUTERS/Vincent Kessler

Действующий чемпион Формулы-1 пилот Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем гран-при Франции.

Британский гонщик благодаря победе в квалификации стартовал первым и не отдал лидерство до самого финиша, опередив в итоге ближайшего преследователя на 18 секунд.

Второе место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валлтери Боттас. Третьим финишировал пилот Феррари монегаск Шарль Леклер.

Результаты гонки

Хэмилтон продолжает лидировать и в общем зачете, опережая Боттаса на 36 очков. Третьим идет Себастьян Феттель.

Общий зачет

В Кубке конструкторов лидирует Мерседес, опережая Феррари на 140 очков.

Следующий Гран-при Формулы-1 состоится в Австрии 28-30 июня.

В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира Формулы-1.