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Формула-1: Определился победитель Гран-при Франции

Сегодня, 19:07
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Формула-1: Определился победитель Гран-при Франции - фото

REUTERS/Vincent Kessler

Льюис Хэмилтон лидирует в общем зачете

Действующий чемпион Формулы-1 пилот Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем гран-при Франции.

Британский гонщик благодаря победе в квалификации стартовал первым и не отдал лидерство до самого финиша, опередив в итоге ближайшего преследователя на 18 секунд.

Второе место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валлтери Боттас. Третьим финишировал пилот Феррари монегаск Шарль Леклер.

Результаты гонки

Хэмилтон продолжает лидировать и в общем зачете, опережая Боттаса на 36 очков. Третьим идет Себастьян Феттель.

Общий зачет

В Кубке конструкторов лидирует Мерседес, опережая Феррари на 140 очков.

Следующий Гран-при Формулы-1 состоится в Австрии 28-30 июня.

В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира Формулы-1.

Теги:   Мерседес Льюис Хэмилтон Формула-1

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