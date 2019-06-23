Формула-1: Определился победитель Гран-при Франции
Действующий чемпион Формулы-1 пилот Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем гран-при Франции.
Британский гонщик благодаря победе в квалификации стартовал первым и не отдал лидерство до самого финиша, опередив в итоге ближайшего преследователя на 18 секунд.
Второе место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валлтери Боттас. Третьим финишировал пилот Феррари монегаск Шарль Леклер.
Результаты гонки
Хэмилтон продолжает лидировать и в общем зачете, опережая Боттаса на 36 очков. Третьим идет Себастьян Феттель.
Общий зачет
В Кубке конструкторов лидирует Мерседес, опережая Феррари на 140 очков.
Следующий Гран-при Формулы-1 состоится в Австрии 28-30 июня.
В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира Формулы-1.