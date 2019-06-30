Впервые в сезоне Формулы-1 гонку выиграл не пилот Мерседеса — видео Сегодня, 19:08 285 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leonhard Foeger Ферстаппен на последних кругах вышел в лидеры гонки REUTERS/Leonhard Foeger

Гонщик Ред Булл Маркс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, чем прекратил победную серию пилотов Мерседеса в текущем сезоне Формулы-1.



Нидерландский гонщик выиграл этап, опередив на 2,724 секунды представителя Феррари Шарля Леклера, которого обогнал на последних кругах. В этой дуэли не обошлось без контакта между соперниками.

Третьим к финишу пришел пилот Мерседеса Валттери Боттас. Финн проиграл победителю 18,960 секунды, а на последнем круге едва не проиграл свою позицию.

Лидер сезона и напарник Боттаса по команде Льюис Хэмилтон закончил гонку пятым, уступив четвертую строчку гонщику Феррари Себастьяну Феттелю.

Результаты Гран-при Австрии:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 71 круг

2. Шарль Леклер (Феррари) +2,724

3. Валттери Боттас (Мерседес) +18,960

4. Себастьян Феттель (Феррари) +19,610

5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +22,805

6. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг

7. Пьер Гасли (Ред Булл) +1 круг

8. Карлос Сайнс (Макларен) +1 круг

9. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг

10. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг

11. Серхио Перес (Рэйсинг Пойнт) +1 круг

12. Нико Хюлькенберг (Рено) +1 круг

13. Даниэль Риккардо (Рено) +1 круг

14. Ланс Стролл (Рэйсинг Пойнт) +1 круг

15. Алекс Албон (Торо Россо) +1 круг

16. Ромен Грожан (Хаас) +1 круг

17. Даниил Квят (Торо Россо) +1 круг

18. Джордж Расселл (Уильямс) +2 круга

19. Кевин Магнуссен (Хаас) +2 круга

20. Роберт Кубица (Уильямс) +3 круга

Отрыв Хэмилтона (197 очков) от Боттаса (166) в общем зачете сократился до 31 балла. На третью строчку вышел Ферстаппен (126), который отстает от лидера на 81 пункт.

В Кубке конструкторов Мерседес набрал 363 очка и опережает вторую Феррари, набравшую 228 баллов. Третье место сохраняет Ред Булл — 169 пунктов.

Неделей ранее действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал победителем гран-при Франции.

НВ