Forbes назвал самую влиятельную женщину в спорте

Журнал Forbes выпустил рейтинг самых влиятельных женщин, которые работают в спортивной сфере.

Всего было выбрано 25 кандидаток из 19 стран, которые работают в девяти видах спорта.

Первое место заняла представительница Сенегала - Фатма Самба Диуф Самура. Она является первой женщиной-генеральным секретарем ФИФА. Она получила свою позицию в 2016 году после того, как ее предшественник был уволен из-за этических разбирательств.

Самура является второй самой влиятельной персоной в футболе после президента ФИФА Джанни Инфантино. Занимается коммерческой и операционной деятельностью.

Второе место заняла Лидия Нсекера из Бурунди. Она стала первой женщиной, избранной в исполнительный комитет ФИФА в 2013 году. До этого она работала в исполнительном комитете Олимпийских игр. И там и там она отвечала за политику, которая поощряет и защищает гендерное равенство в спорте.

Француженка Флоренс Хардуин занимает третюю позицию. Ее деятельность также связана с футболом - она стала первой женщиной, избранной в исполнительный комитет УЕФА. Эту деятельность она совмещает с работой во Французской федерации футбола. Хардуин отвечает за повестку дня будущего европейского футбола.

Топ-10 самых влиятельных женщин в спорте:

1. Фатма Самба Диуф Самура, Сенегал (генеральный секретарь ФИФА)

2. Лидия Нсекера, Бурунди (исполнительный комитет ФИФА)

3. Флоренс Хардуин, Франция (исполнительный комитет УЕФА, генеральный менеджер Французской федерации футбола)

4. Анжела Донг, Китай (вице-президент Nike)

5. Мария Грановская, Россия/Канада (директор ФК Челси)

6. Барбара Слейтер, Великобритания (директор BBC Sport)

7. Мойя Додд, Австралия (исполнительный комитет Азиатской конфедерации футбола)

8. Каролин Возняцки, Дания (теннисистка)

9. Нита Амбани, Индия (владелец команды по крикету Mumbai Indians)

10. Клер Уильямс, Великобритания (коммерческий директор команды Формулы 1 Williams)

Накануне Каролин Возняцки, занявшая восьмую строчку в рейтинге Forbes, возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA).