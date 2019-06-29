Питер Сантенелло
Три дня во Львове
Петр Чернышов
Libra не взлетит
Андерс Аслунд
Путин признал, что санкции вредят РФ. К чему это приведет?
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

В предпоследний день Европейских игр в Минске Украина выиграла пять медалей

Вчера, 23:07
189
Цей матеріал також доступний українською

НОК Украины

По итогам предпоследнего дня Европейских игр в Минске сборная Украины добавила пять наград в свою копилку — одно золото, одно серебро и три бронзы.

Золотую медаль выиграл супертяжеловес Виктор Выхрист, выигравший у француза Мурада Алиева финальный бой 4:1.

Серебряную медаль в гимнастическом многоборье завоевал олимпийский чемпион-2016 и чемпион мира-2014 Олег Верняев.

Читайте также:
 Украина выиграла еще пять медалей на Европейских играх

«Бронзу» получили Дарья Веринская в женском гимнастическом многоборье, Валерий Чебатарь в кумите до 84 кг по каратэ, Анна Мельник также по каратэ.

Читайте также:
 Украинские спортсмены выиграли три медали за один день Европейских игр

Теги:   НОК Украины Медаль Минск Европейские Игры

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Геополитика

Вчера, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии
Другое

Вчера, 23:07

img
В предпоследний день Европейских игр в Минске Украина выиграла пять медалей
Геополитика

Вчера, 11:28

img
Будем работать в Нормандском формате. Путин — о переговорах по Украине с Меркель и Трампом на G20

Читайте также

Геополитика

Вчера, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии
Красота и мода

Вчера, 13:19

img
Украинцы возглавили рейтинг самых сексуальных наций
Геополитика

Вчера, 12:12

img
США прекращают блокаду Huawei — Трамп