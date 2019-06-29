В предпоследний день Европейских игр в Минске Украина выиграла пять медалей
Вчера, 23:07
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По итогам предпоследнего дня Европейских игр в Минске сборная Украины добавила пять наград в свою копилку — одно золото, одно серебро и три бронзы.
Золотую медаль выиграл супертяжеловес Виктор Выхрист, выигравший у француза Мурада Алиева финальный бой 4:1.
Серебряную медаль в гимнастическом многоборье завоевал олимпийский чемпион-2016 и чемпион мира-2014 Олег Верняев.
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«Бронзу» получили Дарья Веринская в женском гимнастическом многоборье, Валерий Чебатарь в кумите до 84 кг по каратэ, Анна Мельник также по каратэ.