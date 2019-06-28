Украина выиграла еще пять медалей на Европейских играх Сегодня, 00:31 221 Цей матеріал також доступний українською НОК Украины Анна Соловей принесла Украине седьмое золото на Европейских играх НОК Украины

По итогам седьмого дня Европейских игр в Минске сборная Украины добавила пять наград в свою копилку — два золота, одно серебро и две бронзы.



Медаль наивысшей пробы в финальных заездах на 200 метров в соревнованиях байдарок-двоек выиграли Мария Повх и Людмила Куклиновская, опередив немок и белорусок.

Еще одну золотую награду — в велосипедном спорт-треке завоевала Анна Соловей, опередив австрийку Верену Эберхард и чешку Ярмилу Мачакову.

Серебряная медаль досталась Юлии Хаваладжи по итогам финалов по вольной борьбе. Украинка уступила в решающем поединке шведке Софии Матсон.

Еще две бронзовые награды выиграны в вольной борьбе. Гор Оганесян победил армянина Володю Франгуляна в малом финале, а Алла Черкасова — шведку Дженни Франсон.

По итогам дня сборная Украины с семью золотыми, 11-ю серебряными и девятью бронзовыми медалями поднялась на четвертое место в общем зачете. Первые три занимают соответственно РФ, Беларусь и Италия.

По итогам шестого дня Европейских игр в Минске украинские атлеты завоевали два серебра и одну бронзу.

