Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Кристина Бердинских
Кого увидим на мажоритарке?
Иван Яковина
Почему Россию вернули в ПАСЕ
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Украина выиграла еще пять медалей на Европейских играх

Сегодня, 00:31
221
Цей матеріал також доступний українською

НОК Украины

Анна Соловей принесла Украине седьмое золото на Европейских играх

По итогам седьмого дня Европейских игр в Минске сборная Украины добавила пять наград в свою копилку — два золота, одно серебро и две бронзы.

Медаль наивысшей пробы в финальных заездах на 200 метров в соревнованиях байдарок-двоек выиграли Мария Повх и Людмила Куклиновская, опередив немок и белорусок.

Еще одну золотую награду — в велосипедном спорт-треке завоевала Анна Соловей, опередив австрийку Верену Эберхард и чешку Ярмилу Мачакову.

Серебряная медаль досталась Юлии Хаваладжи по итогам финалов по вольной борьбе. Украинка уступила в решающем поединке шведке Софии Матсон.

Читайте также:
 Дзюдоистка Дарья Билодид принесла Украине первое «золото» на Европейских играх в Минске

Еще две бронзовые награды выиграны в вольной борьбе. Гор Оганесян победил армянина Володю Франгуляна в малом финале, а Алла Черкасова — шведку Дженни Франсон.

По итогам дня сборная Украины с семью золотыми, 11-ю серебряными и девятью бронзовыми медалями поднялась на четвертое место в общем зачете. Первые три занимают соответственно РФ, Беларусь и Италия.

Читайте также:
 Самбистка Анастасия Сапсай принесла Украине третье «золото» Европейских игр в Минске

По итогам шестого дня Европейских игр в Минске украинские атлеты завоевали два серебра и одну бронзу.

Теги:   Медали Минск Европейские Игры

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Страны

Вчера, 23:18

img
Эвакуировали людей и перекрыли движение: Каталонию накрыли сильные лесные пожары — видео
Политика

Вчера, 08:10

img
Глава Офиса президента Богдан может уйти с должности
Политика

Вчера, 13:26

img
Рабинович: Завтра в Минске состоится передача украинских пленных, захваченных «Л/ДНР»

Читайте также

Авто

Вчера, 21:02

img
Пять б/у авто, которых нужно избегать как огня
Политика

Вчера, 16:50

img
Зеленский о переговорах Медведчука с «Л/ДНР»: Украине не нужны посредники
Политика

Вчера, 16:48

img
«Новости о МИД узнаю из интернета». Зеленский резко раскритиковал действия Климкина по освобождению пленных моряков