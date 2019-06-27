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Украинские спортсмены выиграли три медали за один день Европейских игр

Сегодня, 00:32
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НОК Украины

Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок выиграли серебро

По итогам пятого дня Европейских игр в Минске украинские атлеты добавили медалей в свою копилку, завоевав два серебра и одну бронзу.

Награду второй пробы в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров выиграл тандем Юрия Вандюка и Андрея Рыбачка.

Золото досталось румынам Каталину Чирилу и Виктору Михалачи, бронза — россиянам Кириллу Шамшурину и Илье Первухину.

Серебряные награды в Украину отвезет и дуэт Александр Сыромятников — Олег Кухарик, который занял второе место в первенстве байдарок-двоек на аналогичной дистанции.

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Лучший результат показали представители Германии Макс Хофф — Яков Шопф. Третьими к финишу пришли россияне Владислав Литовка и Роман Аношкин.

Бронзовые награды в вольной борьбе завоевали украинец Александр Хоцяновский и азербайджанец Джамаладдин Магомедов. Первое место у Анзора Хизриева (Россия) и Гиви Мачарашвили (Грузия).

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По итогам пяти дней Европейских игр сборная Украины с пятью золотыми, 10 серебряными и семью бронзовыми медалями занимает пятое место в медальном зачете. Позиции с первого по четвертое соответственно — у РФ, Беларуси, Грузии и Италии.

Ранее украинские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

НВ

Теги:   Медали Минск Европейские Игры

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