Украинские спортсмены выиграли три медали за один день Европейских игр Сегодня, 00:32 66 Цей матеріал також доступний українською НОК Украины Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок выиграли серебро НОК Украины

По итогам пятого дня Европейских игр в Минске украинские атлеты добавили медалей в свою копилку, завоевав два серебра и одну бронзу.



Награду второй пробы в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров выиграл тандем Юрия Вандюка и Андрея Рыбачка.

Золото досталось румынам Каталину Чирилу и Виктору Михалачи, бронза — россиянам Кириллу Шамшурину и Илье Первухину.

Серебряные награды в Украину отвезет и дуэт Александр Сыромятников — Олег Кухарик, который занял второе место в первенстве байдарок-двоек на аналогичной дистанции.

Лучший результат показали представители Германии Макс Хофф — Яков Шопф. Третьими к финишу пришли россияне Владислав Литовка и Роман Аношкин.

Бронзовые награды в вольной борьбе завоевали украинец Александр Хоцяновский и азербайджанец Джамаладдин Магомедов. Первое место у Анзора Хизриева (Россия) и Гиви Мачарашвили (Грузия).

По итогам пяти дней Европейских игр сборная Украины с пятью золотыми, 10 серебряными и семью бронзовыми медалями занимает пятое место в медальном зачете. Позиции с первого по четвертое соответственно — у РФ, Беларуси, Грузии и Италии.

Ранее украинские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

НВ