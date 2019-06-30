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Украина завоевала 14 медалей в последний день Европейских игр и вошла в топ-3 командного зачета

Сегодня, 20:41
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НОК Украины

Олег Верняев выиграл золото и два серебра на Европейских играх

В заключительной день Европейских игр в Минске сборная Украины пополнила свою копилку еще 14-ю медалями и поднялась на третье место командного зачета.

По итогам 30 июня в активе желто-синих шесть наград высшей пробы, четыре серебряные и четыре бронзовые медали первенства.

Золото в спортивной гимнастике завоевали Олег Верняев (брусья) и Анастасия Бачинская (вольные упражнения), в греко-римской борьбе — Жан Беленюк (до 87 кг), в боксе — Александр Хижняк (до 75 кг), в карате — Станислав Горуна (кумитэ, до 75 кг) и Анита Серегина (кумитэ, до 61 кг).

Серебро выиграли: в спортивной гимнастике — Олег Верняев (конь), в велотреке — Алена Старикова (гит), в боксе — Николай Буценко (до 56 кг), в каратэ — Анжелика Терлюга (кумитэ, до 55 кг),

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Бронза досталась в спортивной гимнастике — дважды Игорю Радивилову (опорный прыжок и кольца), Петру Пахнюку (вольные упражнения) и Диане Варинской (бревно).

Благодаря этим успехам Украина (всего — 51 медаль) обошла Италию и заняла третье итоговое место в общем зачете. Первое место осталось за РФ, второе — за хозяйкой чемпионата Беларусью.

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По итогам предпоследнего дня Европейских игр в Минске сборная Украины добавила пять наград в свою копилку — одно золото, одно серебро и три бронзы.

НВ

Теги:   Минск Медали Европейские Игры Сборная Украины

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