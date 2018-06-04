России запретили проводить этапы Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020

Решение связано с бойкотом заключительного этапа Кубка мира, который проходил в Тюмени некоторыми странами

Исполком Международного союза биатлонистов не включил Россию в список стран, где будет происходить Кубок мира, сообщает insidethegames.

Такие действия связаны с тем, что несколько стран, среди них и Украина, а также отдельные спортсмены, бойкотировали заключительный этап Кубка мира, который проходил в Тюмени.

В итоге, этапы Кубка мира 2019/2020 будут принимать Швеция, Германия, Чехия, Австрия, Италия, Финляндия и Норвегия.

Ранее стало известно, что по решению Министерства молодёжи и спорта сборная Украины не поехала на кубок мира по биатлону в Россию, вследствие этого мужская и женская команды потеряли квоты на следующий сезон.

До этого Игорь Жданов сообщал, что федерации биатлона США, Канады и Чехии также заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России.