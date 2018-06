Двое украинских баскетболистов впервые в истории попали в НБА по итогам одного драфта

Украинские защитник Иссуф Санон и форвард Святослав Михайлюк выбраны на драфте командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтоном и Лос-Анджелес Лейкерс соответственно.

Как сообщает Tribuna.com, 18-летнего Санона выбрали под 44-м номером, но следующий сезон он проведет в своем нынешнем клубе Олимпия из Словении.

21-летний Михайлюк получил 47-й номер на драфте. В прошлой кампании защитник выступал за университет Канзаса в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Svi knows how to knock ‘em down from deep ???????????? #LakeShow pic.twitter.com/8f7UaPor8v