Двое украинских баскетболистов впервые в истории попали в НБА по итогам одного драфта

Украинские защитник Иссуф Санон и форвард Святослав Михайлюк выбраны на драфте командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтоном и Лос-Анджелес Лейкерс соответственно.

Как сообщает Tribuna.com, 18-летнего Санона выбрали под 44-м номером, но следующий сезон он проведет в своем нынешнем клубе Олимпия из Словении.

21-летний Михайлюк получил 47-й номер на драфте. В прошлой кампании защитник выступал за университет Канзаса в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Svi knows how to knock ‘em down from deep ???????????? #LakeShow pic.twitter.com/8f7UaPor8v — Los Angeles Lakers (@Lakers) 22 июня 2018 г.

Как отмечает портал, впервые в истории на драфте НБА выбрали сразу двоих баскетболистов из Украины. Сейчас в сильнейшей лиге мира выступает один украинец - Алексей Лэнь, который играет в Финиксе.

Драфт - процедура выбора профессиональными командами игроков, не заигранных ни за одну команду в лиге.

В субботу, 9 июня, в американском Кливленде состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф НБА между Кавальерс и Уорриорз. Голден Стэйт нанес поражение Кливленду со счетом 108:85 и второй раз подряд стал чемпионом лиги.