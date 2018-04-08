Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 выиграл вторую гонку подряд на старте сезона

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Себастьян Феттель опередил пилотов Мерседеса на Гран-при Бахрейна

Себастьян Феттель опередил пилотов Мерседеса на Гран-при Бахрейна

Четырехкратный чемпион мира в классе автогонок Формула-1 Себастьян Феттель из Феррари выиграл вторую гонку подряд на старте сезона-2018, победив на Гран-при Бахрейна.

В квалификации пилоты Феррари завоевали два первых места стартовой решетки, но уже на первых метрах дистанции Кими Райкконен пропустил вперед Валттери Боттаса из Мерседеса. В средине гонки финн заехал на пит-стоп, но из-за ошибки механика, который не заменил ему колесо и сам получил травму, гонщик вынужден был сойти с дистанции.

Феттель удерживал лидерство на протяжении всей гонки, но на последних кругах к нему в упор приблизились два пилота Мерседеса, а с Боттасом немец боролся за победу до последних метров дистанции и сумел удержать преимущество. Второй пилот Мерседеса и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон финишировал третьим.

Полные результаты Гран-при Бахрейна

Фото - twitter.com/F1

В личном зачете на старте сезона Формулы-1 лидерство захватил Феттель, который после двух побед подряд имеет в своем активе 50 очков. Вторым идет Хэмилтон с 33-мя пунктами, третий - Боттас (22 очка).

Себастьян Феттель – 50 очков
Льюис Хэмилтон – 33
Валттери Боттас – 22
Фернандо Алонсо – 16
Кими Райкконен – 15
Нико Хюлькенберг – 14
Даниэль Риккардо – 12
Пьер Гасли – 12
Кевин Магнуссен – 10
Макс Ферстаппен – 8
Стоффель Вандорн – 6
Маркус Эрикссон – 2
Карлос Сайнс-младший – 1
Эстебан Окон – 1
Серхио Перес – 0
Шарль Леклер – 0
Брендон Хартли – 0
Ланс Стролл – 0
Ромен Грожан – 0
Сергей Сироткин – 0

В Кубке Конструкторов, несмотря на сход Райкконена в Бахрейне, также лидирует команда Феррари (65 очков), на втором месте - Мерседес (55 очков).

Феррари – 65 очков
Мерседес – 55
Макларен – 22
Ред Булл – 20
Рено – 15
Торо Россо – 12
Хаас – 10
Заубер – 2
Форс-Индия – 1
Уильямс – 0

Напомним, Феттель выиграл первый Гран-при сезона, который состоялся в Австралии. Вторым в той гонке финишировал Льюис Хэмилтон.

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