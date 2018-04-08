Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 выиграл вторую гонку подряд на старте сезона

Четырехкратный чемпион мира в классе автогонок Формула-1 Себастьян Феттель из Феррари выиграл вторую гонку подряд на старте сезона-2018, победив на Гран-при Бахрейна.

В квалификации пилоты Феррари завоевали два первых места стартовой решетки, но уже на первых метрах дистанции Кими Райкконен пропустил вперед Валттери Боттаса из Мерседеса. В средине гонки финн заехал на пит-стоп, но из-за ошибки механика, который не заменил ему колесо и сам получил травму, гонщик вынужден был сойти с дистанции.

Феттель удерживал лидерство на протяжении всей гонки, но на последних кругах к нему в упор приблизились два пилота Мерседеса, а с Боттасом немец боролся за победу до последних метров дистанции и сумел удержать преимущество. Второй пилот Мерседеса и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон финишировал третьим.

Полные результаты Гран-при Бахрейна

Фото - twitter.com/F1

В личном зачете на старте сезона Формулы-1 лидерство захватил Феттель, который после двух побед подряд имеет в своем активе 50 очков. Вторым идет Хэмилтон с 33-мя пунктами, третий - Боттас (22 очка).

Себастьян Феттель – 50 очков

Льюис Хэмилтон – 33

Валттери Боттас – 22

Фернандо Алонсо – 16

Кими Райкконен – 15

Нико Хюлькенберг – 14

Даниэль Риккардо – 12

Пьер Гасли – 12

Кевин Магнуссен – 10

Макс Ферстаппен – 8

Стоффель Вандорн – 6

Маркус Эрикссон – 2

Карлос Сайнс-младший – 1

Эстебан Окон – 1

Серхио Перес – 0

Шарль Леклер – 0

Брендон Хартли – 0

Ланс Стролл – 0

Ромен Грожан – 0

Сергей Сироткин – 0

В Кубке Конструкторов, несмотря на сход Райкконена в Бахрейне, также лидирует команда Феррари (65 очков), на втором месте - Мерседес (55 очков).

Феррари – 65 очков

Мерседес – 55

Макларен – 22

Ред Булл – 20

Рено – 15

Торо Россо – 12

Хаас – 10

Заубер – 2

Форс-Индия – 1

Уильямс – 0

Напомним, Феттель выиграл первый Гран-при сезона, который состоялся в Австралии. Вторым в той гонке финишировал Льюис Хэмилтон.

НВ