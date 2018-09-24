24 сентября 2018, понедельник

Чемпион Украины по гандболу рекламирует Северный поток-2 - СМИ

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Украинский Мотор рекламирует Северный поток-2 - СМИ

Украинский Мотор рекламирует Северный поток-2 - СМИ

Гандбольный клуб Мотор (Запорожье) играет в футболках с логотипом Северного потока-2, а также размещает рекламу газопровода на игровом паркете дворца спорта Юность, сообщает Sportarena.

Как отмечает издание, газопровод Северный поток-2 стал премиум-партнером гандбольной Лиги чемпионов, в которой выступает и чемпион Украины - запорожский Мотор. Согласно условиям контракта, все клубы-участники турнира должны разместить логотип газопровода на футболках, а также поставить рекламу на покрытии игрового паркета.

Украинский клуб никак не отреагировал на обязательства рекламировать российский газопровод. Кроме этого, сообщается, что Мотор рекламирует Северный поток-2 не только в Лиге чемпионов, где существует контракт, но и в чемпионата Украины, где подобного соглашения не существует. Позиция Федерации гандбола Украины относительно ситуации с рекламой газопровода, который противоречит интресам нашего государства, - неизвестна.

Однако, как сообщает издание, рекламировать Северный поток-2 отказались два польских клуба - Висла Плоцк и Виве Кельце.

Дело в том, что спонсорами обоих клубов являются польские нефтяные концерны - PKN Orlen и Polska Grupa Energetyczna. В таком случае клубы не могут рекламировать своих конкурентов, которым является газопровод Северный поток-2.

В итоге, Европейская гандбольная федерация оштрафовала Вислу и Виве за отказ рекламировать спонсора гандбольной Лиги чемпионов. Сообщается, что нефтяные концерны выплатили штраф за свои клубы в размере 12 500 евро.

На второй тур Лиги чемпионов клубы вышли снова без логотипа Северного потока-2. Но на этот раз также не было рекламы и польских нефтяных концернов. Зато клубы разместили рекламу благотворительной организации.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод Северный поток-2 является "геополитическим инструментом давления на Западную Европу со стороны РФ.

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