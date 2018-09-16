Чемпион Формулы-1 выиграл вторую гонку подряд и увеличил отрыв от конкурентов

Действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон выиграл вторую гонку подряд, победив на Гран-при Сингапура.

Хэмилтон выиграл поул в субботней квалификации и сохранил свое преимущество над конкурентами в гонке. Одним из ключевых моментов заезда стал ранний пит-стоп главного конкурента британца Себастьяна Феттеля, после которого пилот Мерседеса начал наращивать преимущество, а немец и вовсе пропустил вперед себя Макса Ферстаппена.

Полные результаты гонки

Таким образом, Хэмилтон в четвертый раз в своей карьере выиграл Гран-при Сингапура и увеличил отрыв в общем зачете над Феттелем до 40 очков.

Таблица сайта f1news.ru

В Кубке конструкторов также продолжает уверенно лидировать команда Мерседес.

Таблица сайта f1news.ru

Напомним, на прошлом этапе чемпионата, который состоялся в Италии, Хэмилтон прорвался на первую позицию, уступив пилотам Феррари в квалификации.

НВ