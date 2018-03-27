Будет смена поколений. Президент федерации биатлона Украины прокомментировал неудачный для сборной сезон

Брынзак не видит места в команде для олимпийских чемпионок - Елены Пидрушной и сестер Семеренко

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о будущем женской сборной Украины и смене поколений.

Брынзак дал комментарий для UA:БІАТЛОН.

Украинки провели не самый удачный сезон - ни одна из спортсменок не попала в топ-10 общего зачета. При этом, сборная впервые за долгое время не попала в топ-5 Кубка наций, из-за чего в следующем сезоне не получит максимальную квоту — на старты этапов Кубка мира будут выходить по пять биатлонисток. А на Олимпиаде сборная больше запомнилась скандалами, а не результатами.

"Я не вижу, что в команде будут Елена Пидгрушная и Валя Семеренко. У них специфические требования, состояние, которое требует специфического внимания, а это будет влиять на молодежь.

Будем формировать новую молодую команду, потому что мы все понимаем, что ни Валя, ни Вита до Пекина уже не доживут как спортсмены. Пора делать смену поколений", - сказал Брынзак.

Также президент федерации заявил, что надеется на Юлию Джиму.

"Юля не говорила мне, что будет завершать. Это так все... Она еще думает, что делать. Думаю, ей нет смысла сейчас заканчивать. И возраст позволяет, и ситуация в мировом биатлоне позволяет ей быть одной из лидеров", - поделился перспективами спортсменки Брынзак.

Ранее стало известно, что лидер женской сборной Украины Юлия Джима сообщила, что пока не определилась с будущим своей карьеры.