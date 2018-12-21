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Бубку переизбрали главой Национального олимпийского комитета Украины

Сегодня, 22:26
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Бубка занимает пост президента НОК Украины с 2005 года

Фото: НОК Украины

По итогам отчетно-выборной Генеральной Ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК) Украины президент Сергей Бубка переизбран на четыре года.

Как сообщает официальный сайт организации, также были выбраны вице-президенты, состав исполкома и ревизионной комиссии комитета.

В комментарии УНН один из вице-президентов НОК Николай Томенко отметил, что в состав вице-президентов вошел президент Федерации футбола Украины и нардеп от БПП Андрей Павелко.

Бубка занимает свой пост с 2005 года. Он также является членом Международного олимпийского комитета и первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

В состав действующих президентов организации входят Валерий Борзов, Владимир Брынзак, Игорь Гоцул, Виталий Кличко, Равиль Сафиуллин, Григорий Суркис и Николай Томенко.

Ранее антикоррупционный орган легкой атлетики Athletics Integrity Unit (АИУ) не вынес наказания Бубке по обвинению в коррупции после того, как французское издание Le Monde сообщило, что функционер мог участвовать в схеме по скупке голосов при выборе столицы Олимпиады-2016. 

Теги:   Андрей Павелко Сергей Бубка НОК Украины Николай Томенко

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