Бубку переизбрали главой Национального олимпийского комитета Украины Сегодня, 22:26 2 Цей матеріал також доступний українською Бубка занимает пост президента НОК Украины с 2005 года Фото: НОК Украины

По итогам отчетно-выборной Генеральной Ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК) Украины президент Сергей Бубка переизбран на четыре года.

Как сообщает официальный сайт организации, также были выбраны вице-президенты, состав исполкома и ревизионной комиссии комитета.

В комментарии УНН один из вице-президентов НОК Николай Томенко отметил, что в состав вице-президентов вошел президент Федерации футбола Украины и нардеп от БПП Андрей Павелко.

Бубка занимает свой пост с 2005 года. Он также является членом Международного олимпийского комитета и первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

В состав действующих президентов организации входят Валерий Борзов, Владимир Брынзак, Игорь Гоцул, Виталий Кличко, Равиль Сафиуллин, Григорий Суркис и Николай Томенко.

Ранее антикоррупционный орган легкой атлетики Athletics Integrity Unit (АИУ) не вынес наказания Бубке по обвинению в коррупции после того, как французское издание Le Monde сообщило, что функционер мог участвовать в схеме по скупке голосов при выборе столицы Олимпиады-2016.