Баскетболиста сборной Украины пригласили играть за легендарный клуб Америки

В прошлом сезоне Александр был одним из самых результативных игроков Черкасских мавп

Защитника украинской сборной по баскетболу Александра Кобца пригласили играть за Чикаго Буллз, сообщает федерация баскетбола Украины.

Свои силы Кобец испытает в Летней лиге Национальной Баскетбольной Ассоциации, которая начнется в Лос-Анджелесе в июле. За это время 22-летний воспитанник Черкасских мавп попытается зарекомендовать себя наилучшим образом.

"Очевидно, что я не ожидал себя увидеть в числе задрафтованых. В то же время я знаю, что сейчас мне нужно зарабатывать авторитет в летней лиге НБА. Первый матч уже седьмого июля. С этого и начнем ", - поделился своими планами Александр.

Максим Михельсон - тренер черкасской команды, за которую выступает баскетболист, отметил, что Чикаго Буллз следил за выступлениями Кобца в Суперлиге из середины сезона. А о месте в Летней лиге стороны договорились еще в марте.

Александр был одним из самых результативных игроков своего клуба. В среднем за матч он получал 14.3 очка.

Ранее БК Черкасские мавпы стал чемпионом Украины сезона - 2017/18, а киевский БК Будивельник не допустили к участию в Суперлиге.