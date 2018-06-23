Баскетболиста сборной Украины пригласили играть за легендарный клуб Америки

Защитника украинской сборной по баскетболу Александра Кобца пригласили играть за Чикаго Буллз, сообщает федерация баскетбола Украины.
Свои силы Кобец испытает в Летней лиге Национальной Баскетбольной Ассоциации, которая начнется в Лос-Анджелесе в июле. За это время 22-летний воспитанник Черкасских мавп попытается зарекомендовать себя наилучшим образом.
"Очевидно, что я не ожидал себя увидеть в числе задрафтованых. В то же время я знаю, что сейчас мне нужно зарабатывать авторитет в летней лиге НБА. Первый матч уже седьмого июля. С этого и начнем ", - поделился своими планами Александр.
Максим Михельсон - тренер черкасской команды, за которую выступает баскетболист, отметил, что Чикаго Буллз следил за выступлениями Кобца в Суперлиге из середины сезона. А о месте в Летней лиге стороны договорились еще в марте.
Александр был одним из самых результативных игроков своего клуба. В среднем за матч он получал 14.3 очка.
Ранее БК Черкасские мавпы стал чемпионом Украины сезона - 2017/18, а киевский БК Будивельник не допустили к участию в Суперлиге.
Комментарии
Правила комментирования