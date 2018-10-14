Баскетболист сборной Украины подписал контракт с клубом НБА

Баскетболист сборной Украины Александр Кобец подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтон Уизардс.
Об этом сообщает официальный сайт Черкасских Мавп, за которые игрок выступал до сих пор. Подробности контракта не разглашаются.
Уже экс-игрок Черкасских Мавп Александр Кобец начнет свои выступления не в основной команде, а в G-Лиге (Лига развития НБА).
"Надо многое доказывать в течение ближайшего сезона в G-Лиге. Учитывая определенные обстоятельства, я не мог выступать в Лиге развития НБА, не подписав соглашение с главной командой", - сказал Кобец.
Александр Кобец является воспитанником Черкасских Мавп. За основную команду клуба игрок начал выступать с сезона 2012/2013, отыграв на профессиональном уровне 6 сезонов.
В прошлом сезоне 22-летний украинец набирал в среднем за матч14,3 очков и делал 3,2 подборов.
Во время межсезонья Александр Кобец получил приглашение от Чикаго Буллз для участия в Летней лиге НБА.
Ранее украинский защитник Святослав Михайлюк подписал контракт с одним из самых титулованных клубов НБА - Лос-Анджелес Лейкерс. Также в НБА за клуб Атланта играет еще один украинец - Алексей Лень.
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