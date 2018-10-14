Баскетболист сборной Украины подписал контракт с клубом НБА

Александр Кобец (в центре) провел за Черкасские Мавпы 6 сезонов

Баскетболист сборной Украины Александр Кобец подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтон Уизардс.

Об этом сообщает официальный сайт Черкасских Мавп, за которые игрок выступал до сих пор. Подробности контракта не разглашаются.

Уже экс-игрок Черкасских Мавп Александр Кобец начнет свои выступления не в основной команде, а в G-Лиге (Лига развития НБА).

"Надо многое доказывать в течение ближайшего сезона в G-Лиге. Учитывая определенные обстоятельства, я не мог выступать в Лиге развития НБА, не подписав соглашение с главной командой", - сказал Кобец.

Александр Кобец является воспитанником Черкасских Мавп. За основную команду клуба игрок начал выступать с сезона 2012/2013, отыграв на профессиональном уровне 6 сезонов.

В прошлом сезоне 22-летний украинец набирал в среднем за матч14,3 очков и делал 3,2 подборов.

Во время межсезонья Александр Кобец получил приглашение от Чикаго Буллз для участия в Летней лиге НБА.

Ранее украинский защитник Святослав Михайлюк подписал контракт с одним из самых титулованных клубов НБА - Лос-Анджелес Лейкерс. Также в НБА за клуб Атланта играет еще один украинец - Алексей Лень.